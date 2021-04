Viele Staaten auf der Welt haben versprochen, sich bis 2030 anzustrengen, um den Klimawandel und seine Folgen zu begrenzen.

Die Maßnahmen könnten aber gerade den ärmsten Staaten auch schaden - wenn Energie und Lebensmittel in der Folge teurer werden. In einem Fachmagazin schreiben Klimaforschende aus Potsdam, dass 2030 50 Millionen Menschen zusätzlich in extremer Armut leben könnten.

Das muss aber laut den Forschenden nicht so sein. Den Schlüssel dazu sehen sie in den Besteuerungen von CO2. Reiche Länder sollten dabei höhere Steuern erheben, ärmere niedrigere. Die Einnahmen könnten dann gerecht unter allen verteilt werden - ärmere bekommen mehr, reichere weniger. Zusätzlich sollten die reichsten Länder noch einen Teil ihrer Einnahmen direkt an besonders arme Länder geben. Mit einer Abgabe von fünf Prozent könnten nach Berechnungen der Forschenden 2030 bis zu 45 Millionen Menschen weniger in extremer Armut leben als bis jetzt prognostiziert.

Mit extremer Armut ist gemeint, dass ein Mensch von weniger als 1,9 Dollar pro Tag leben muss. Eine Uno-Vereinbarung sieht vor, dass extreme Armut bis 2030 ausgelöscht ist - das wird aber wohl nicht erreicht. Das Team des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung schätzt, dass dann ohne Berücksichtigung von Klimaschutzmaßnahmen immer noch 350 Millionen Menschen weltweit extrem arm sein werden.