Im konkreten Fall geht es um den Coca-Cola-Konzern. Der hat unter anderem Forschung in den USA und Kanada finanziell gefördert. Das Ganze hatte aber einen Haken. Coca Cola behielt sich nämlich offenbar in manchen Fällen das Recht vor, Studien jederzeit zu beenden oder zu verhindern, dass Ergebnisse veröffentlicht werden. Das Forschungsteam unter der Leitung einer Cambridge-Forscherin hat 87.000 Seiten an Unterlagen ausgewertet. Dabei ist es auf solche Vertragsklauseln gestoßen. Das Team hat aber bislang keine Hinweise gefunden, dass der Konzern Veröffentlichungen wirklich verhindert hat. Die Auswertung steht im Journal of Public Health Policy. Die Forscher sprechen sich für mehr Transparenz aus. Sie fordern, dass Fachjournale Autoren verpflichten, ihre Förderverträge mit Firmen offenzulegen.

Die französische Tageszeitung Le Monde hat sich die Forschungsförderung von Coca Cola in Frankreich angesehen. Laut Le Monde zielt die Förderung des Unternehmens im Forschungsbereich Fettleibigkeit darauf ab, von den Risiken zuckerhaltiger Getränke abzulenken, indem die Rolle des Bewegungsmangels hervorgehoben wird.