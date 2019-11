Die Band aus Großbritannien hat in der Otago Daily Times die Texte ihrer neuen Songs veröffentlicht - wenige Tage bevor das neue Coldplay-Album rauskommen soll. Die Texte fanden sich in über 15 Anzeigen verstreut in der Zeitung.

Warum sich Coldplay gerade diese Zeitung ausgesucht hat, ist unklar. Sie erscheint im Südosten der Südinsel Neuseelands - einer abgelegenen Region. Die Plattenfirma sagt dazu nichts, auch die Zeitungsredaktion weiß es nicht. Selbst die Leser der Zeitung dürften es erst einmal nicht verstanden haben, dass sie Coldplay-Texte vor sich haben. Die waren nicht als solche überschrieben. Klar wurde das Ganze erst, als die Band mit einem Tweet darauf hinwies.