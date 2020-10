Der Königslachs in Nordamerika ist offenbar nicht nur durch den Menschen bedroht.

Am Columbia River in den USA haben sich Kalifornische Seelöwen offenbar so sehr auf die Fische eingeschossen, dass sie eine weitere große Gefahr für die Bestände sind. Forschende haben beobachtet, wie die Seelöwen sich den Wanderrouten der Lachse angepasst haben. Die Jäger schwimmen ihrer Beute hinterher, über mehr als 200 Kilometer den Fluss hinauf. Dort gibt es einen Staudamm, an dem viele Lachse nicht weiterkommen und sich deshalb sammeln. Laut der neuen Studie hängen die Sterblichkeitsraten der einzelnen Lachspopulationen direkt mit den Seelöwen zusammen. Es kommen mehr Fische auf den Weg zu ihren Laichgründen um, wenn auch viele Seelöwen da sind.

Die Forschenden machen sich Sorgen, dass der Königslachs durch die Seelöwen noch stärker gefährdet wird. Das Problem: Auch der Kalifornische Seelöwe steht unter Schutz und darf nicht gejagt werden, auch wenn es aus Sicht der Forschenden gerade zu viele Tiere gibt.