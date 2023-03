In Indien sind zwei Geparden ausgewildert worden - mehr als 70 Jahre nach der Ausrottung der Raubkatze in dem Land.

Die beiden Tiere stammen ursprünglich aus Namibia in Afrika. Es sind die ersten von acht Geparden aus dem Land, die in die Wildnis entlassen wurden. Sie wurden im September von Afrika nach Asien gebracht und haben sich seitdem an die neuen Lebensbedingungen gewöhnt. Weitere zwölf Geparden kamen im vergangenen Monat aus Südafrika nach Indien.

Früher war Indien die Heimat des asiatischen Geparden. Das letzte Exemplar wurde 1947 von einem indischen Prinzen getötet. Der afrikanische Gepard ist ein Verwandter des asiatischen Geparden. Er gilt als das schnellste Landtier der Erde. Weltweit gibt es nur noch etwa 7.000 Tiere.