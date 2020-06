Das hat ein US-Wissenschaftsteam herausgefunden. Es forscht zum sogenannten "Neuromorphen Computing", das ist ein Verfahren, bei dem Künstliche Intelligenzen nach dem Vorbild des menschlichen Gehirns lernen. Bei einem Experiment sollte beispielsweise simuliert werden, wie das Hirn von Menschen und anderen Lebewesen das Sehen lernt. Dabei stellten die Forschenden fest, dass das Computernetzwerk nach einer langen Zeit des Lernens immer instabiler wurde.

Die Forschenden hatten dann die Idee, das künstliche Gehirn mit Hilfe von bestimmten elektromagnetischen Signalen in eine Art Tiefschlafphase zu versetzen. Nach diesem "Nickerchen" lief die KI dann wieder stabil.

Die Forschenden sagen, dass künstliche Gehirne offenbar nur dann nach längerem Lernen ohne Pause ermüden, wenn sie biologische Prozesse nachahmen. Dieses Schlafbedürfnis sollte man in Zukunft bei der Entwicklung von Androiden und anderen intelligenten Maschinen beachten.

Die Studienergebnisse sollen am 14. Juni beim "Women in Computer Vision Workshop" in Seattle vorgestellt werden.