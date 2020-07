Diamanten sind hart, richtig hart. Sie sind das härteste natürliche Material der Welt.

Japanische Forschende haben jetzt aber eine Kohlenstoffstruktur simuliert, die noch härter ist. Allerdings gibt es sie bis jetzt noch nicht in der Realität. Das Team hat verschiedene Kombinationsmöglichkeiten von Kohlenstoffen am Computer durchgespielt, so kamen sie auf den Pentadiamanten. Sein Kristallgitter würde aus Kohlenstoffatomen bestehen, die im Wechsel mal mit drei, mal mit vier anderen Atomen verbunden wären.

Die Forschenden sagen, dass es nicht nur ein besonders harter Diamant wäre, sondern auch ein Halbleiter. Das heißt, je wärmer dieser Pentadiamant wäre, umso besser würde er leiten. Laut dem Forschungsteam wäre dieser neuartige Diamant für einige Bereiche sehr gut geeignet: Zum Schneiden von speziellen Materialien, für Versuche, die mit sehr hohem Druck gemacht werden und auch als Feststoffspeicher für Gase.

Auch wenn der Pentadiamant im Moment nur am Computer existiert, angeblich sei die Herstellung relativ einfach und er könnte schnell hergestellt werden.