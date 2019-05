Gibt es eine Region in unserem Gehirn, in der speziell die Charaktere von Pokémon abgespeichert werden?

Diese These hat ein Forscher der Stanford Universität in Kalifornien aufgestellt, der selbst ab seinem sechsten Lebensjahr ständig das Nintendo-Spiel gespielt hat - und er hat sie mit Hilfe eines Teams untersucht. Seine Versuchsgruppe war relativ klein - elf erwachsene Testpersonen, inklusive ihm selbst -, aber immerhin bei ihnen wurden die Charaktere tatsächlich immer in derselben Gehirnregion abgespeichert.

Für den Test wurden den Teilnehmern Bilder der Pokémon-Charaktere gezeigt und gleichzeitig im MRI-Scanner geschaut, welche Gehirnregion angesprochen wird. Es ist eine Gehirnfalte direkt hinter unseren Ohren, die als occipito|temporal-Sulcus bezeichnet wird.

Grundlage der Untersuchung war, dass alle Testpersonen von Kindesalter an viele Jahre Pokémon auf den kleinen Handgeräten von Nintendo gespielt haben. Bei dem Spiel gibt es hunderte verschiedener Charaktere, die ähnlich aussehen, aber vollkommen verschiedene Fähigkeiten haben.