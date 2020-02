Der Treibstoff "B20" besteht zu 20 Prozent aus gebrauchten Speiseölen und -fetten aus der Gastronomie. Er soll laut der Reederei die CO2-Emissionen des Containerschiffs "Montreal Express" um bis zu 90 Prozent senken. Bei dem Test will das Unternehmen Erfahrungen und Informationen sammeln, wie sich der Treibstoff in der Praxis verhält. Sollte "B20" keine negativen Auswirkungen auf den Schiffsbetrieb haben, könnte der Biotreibstoff auch in anderen Schiffen des Unternehmens eingesetzt werden.

Die "Montreal Express" kann 4400 Standardcontainer transportieren und ist mit einer Länge von knapp 300 Metern ein mittelgroßes Containerschiff. Sie fährt im Liniendienst zwischen Europa und Kanada.