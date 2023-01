Es wurden Hitzerekorde gebrochen, es gab Dürren, Waldbrände und Überschwemmungen.

Der Jahresrückblick des Copernicus Climate Change Service klingt nicht gerade positiv. Der Dienst analysiert im Auftrag der EU-Kommission Wetter- und Klimaereignisse des vergangenen Jahres. Im aktuellen Bericht steht, dass das Jahr 2022 in Europa extrem warm war: Zum achten Mal in Folge lagen die Temperaturen um mehr als 1 Grad über dem vorindustriellen Niveau. Dabei gab es in Europa Hitzewellen nicht erst im Sommer, sondern schon im Mai und im Oktober.

Neben der Hitze ist dem Bericht zufolge in Europa auch das Tempo der Veränderung sehr schnell. In den letzten 30 Jahren ist die Temperatur mehr als doppelt so stark gestiegen wie im globalen Durchschnitt.