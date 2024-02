Der Januar war weltweit der wärmste, der je gemessen wurde.

Wie das EU-Erdbeobachtungsprogramm Copernicus meldet, lag die globale mittlere Temperatur im Januar bei mehr als 13 Grad (13,14°C) - das war knapp mehr als im Januar 2020 (13,02°C), der bisher als der wärmste Januar verzeichnet wurde. Regional gesehen fiel der Januar unterschiedlich aus: in Südeuropa eher zu warm, in Skandinavien eher zu kalt. Insgesamt war der Januar aber zu warm - und schon der achte Monat in Folge, der einen Temperaturrekord für den jeweiligen Monat aufgestellt hat.

Zwölf Monate über der 1,5-Grad-Marke

Dass die Welt generell wärmer wird, zeigt sich auch an einem anderen Detail der Copernicus-Auswertung: Wir haben jetzt zum ersten Mal einen Zwölf-Monats-Zeitraum (02/23-01/24) hinter uns, in dem die globale Durchschnittstemperatur um mehr als 1,5 Grad (1,52°C) über dem Niveau vor der Industrialisierung (1850-1900) lag. Also über der Grad-Marke, die die Erderwärmung nach dem Pariser Klima-Abkommen nicht auf Dauer überschreiten soll. Die Vizedirektorin von Copernicus warnt, dass die Welt dringend die Treibhausgas-Emissionen stoppen muss, um die Erwärmung aufzuhalten.