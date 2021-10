In den USA sind durch die Corona-Pandemie wohl mehr Kinder zu Waisen oder Halbwaisen geworden als bisher gedacht.

Forschende der US-Gesundheitsbehörde CDC haben eine neue Studie veröffentlicht. Darin steht, dass etwa 120.000 Kinder durch Covid-19 eine Elternteil oder eine andere Betreuungsperson verloren haben - zum Beispiel Oma oder Opa. Etwa jedes 500ste Kind in den USA ist betroffen. Besonders hoch ist der Anteil von Kindern aus schwarzen Familien oder mit einem lateinamerikanischen Hintergrund.

In einer vorherigen Studie war von 40.000 verwaisten Kindern die Rede gewesen. Die CDC-Forschenden sagen, dass die Untersuchungen nicht vergleichbar sind. Die neue Studie überblicke einen längeren Zeitraum und rechne auch den Verlust von Großeltern mit ein - das sei wichtig, weil viele Kinder bei ihren Großeltern aufwachsen.

Viele verwaiste Kinder in Südafrika



Vor einigen Wochen war eine Studie im Fachjournal The Lancet veröffentlicht worden, der zufolge weltweit rund 1,1 Millionen Kinder in Folge der Corona-Pandemie mindestens einen Elternteil oder ein für sie sorgendes Großelternteil verloren haben. Besonders hoch sei die Zahl der verwaisten Kinder in Südafrika, Mexiko, Brasilien und Kolumbien.