Antikörper schützen nur kurz

Eigene Antikörper gegen das neuartige Corona-Virus schützen offenbar nur wenige Monate.

Für eine medizinische Studie am britischen Imperial College London sind mehr als 350.000 Menschen auf Corona-Antikörper getestet worden. Antikörper werden von der eigenen Immunabwehr bei einer Erkrankung produziert, sind dann im Blut nachweisbar und können vor einer weiteren Infektion schützen.

Die Forschenden haben bei den einzelnen Studienteilnehmenden drei Mal nach solchen Antikörpern gesucht, zwischen Juni und September. Heraus kam, dass im Sommer noch 6 Prozent der Probandinnen und Probanden Antikörper aufwiesen und im Herbst nur noch 4,4 Prozent.

Die Fachleute schlussfolgern, dass damit die Immunität gegen Covid-19 im Laufe der Monate abgenommen hat. Eine Herdenimmunität sei so nicht zu erreichen. Um das Virus zu bremsen, müssten bis zu 60 Prozent der Bevölkerung immun sein. Einen längeren Schutz als die eigenen Antikörper könnte in Zukunft ein Impfstoff bringen, an dem geforscht wird. Fraglich sei noch, warum es bisher nur wenige bekannte Fälle einer zweiten Infektion gibt.