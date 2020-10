Was Menschen hilft, mit der Situation besser zurecht zu kommen, hat ein deutsch-österreichisches Forschungsteam untersucht. Es hat zwischen Mitte April und Ende Mai rund 1500 Menschen aus Deutschland und Österreich online befragt.

Sinn hilft gegen Stress

Dabei kam raus: In dieser Zeit fühlten sich die Befragten allgemein gestresster als sonst. Etwas besser ging es Menschen, die viel Sinn in ihrem Leben empfinden. In der Tendenz waren das eher ältere Menschen. Außerdem kamen solche Menschen besser mit der Lage zurecht, die gut darin sind, ihr eigenes Verhalten zu kontrollieren.

Offenbar ging es vielen Befragten in der Anfangsphase mit vielen Einschränkungen des Alltags psychisch sogar besser als später, als die Maßnahmen wieder gelockert wurden. Die Forschenden vermuten, dass anfangs die Lage eindeutiger war und sich alle im gleichen Boot gefühlt haben.

Lockerungen machen unsicher

Nach den Lockerungen fiel Selbstkontrolle dann offenbar im Schnitt schwerer. Möglicherweise unter anderem, weil Behörden Maßnahmen nicht gut genug erklärt haben. Das vermuten die Forschenden. Ihre Studie haben sie im Fachmagazin Frontiers in Psychiatry veröffentlicht.