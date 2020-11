Das zeigen die neuen Ergebnisse der jährlichen repräsentativen Online-Befragung der Stiftung Deutsche Depressionshilfe. Dafür wurden zuletzt im Juni und Juli rund 5.000 Menschen zwischen 18 und 69 Jahren befragt. Die depressiven Menschen haben zum Beispiel den Shutdown im Frühjahr als deutlich belastender erlebt.

Shutdown für Depressive deutlich belastender

In der Allgemeinbevölkerung empfanden 59 Prozent den Shutdown als bedrückend - aber bei Menschen mit Depressionen waren es 74 Prozent. Sie litten auch fast doppelt so häufig an einer fehlenden Tagesstruktur und an Grübelei. Im Vergleich zur Bevölkerung insgesamt vermissten sie auch häufiger den Kontakt zu anderen. Laut der Stiftung sind in Deutschland rund fünf Millionen Menschen depressiv erkrankt.

Die Stiftung Deutsche Depressionshilfe lässt jährlich rund 5.000 Menschen zwischen 18 und 69 Jahren repräsentativ online befragen. Dabei geht es im "Deutschland-Barometer Depression" jedes Jahr um unterschiedliche inhaltliche Schwerpunkte.