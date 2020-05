Lebt ihr in einer Beziehung oder habt Kinder? Dann ging es euch in den Wochen mit den sehr strikten Corona-Einschränkungen wahrscheinlich besser als Singles.

Das legt eine Befragung der Hochschule Osnabrück nahe. Menschen, die in einer Partnerschaft leben, fühlten sich wohler - selbst wenn sie in einer Fernbeziehung sind. Die Wohnsituation hat sich laut der Untersuchung dagegen nicht auf die Stimmung ausgewirkt. Außerdem gaben Eltern an, zufriedener zu sein als Leute ohne Kinder.

Für die Querschnittsstudie wurden Anfang April deutschlandweit 310 Personen befragt. Das übergeordnete Ziel der Untersuchung war es, herauszufinden, wie sich der Umgang mit der Coronakrise sowohl auf die Solidarität untereinander auswirkt, als auch auf Vorurteile gegenüber Gruppen, denen man nicht selber angehört. Heraus kam, dass sich Vorurteile und Distanz zu anderen Gruppen verstärkt haben. Ähnliches ist auch in anderen großen europäischen Krisen schon beobachtet worden, beispielsweise während der Finanzkrise.