Seit das neuartige Corona-Virus unterwegs ist, grassieren dazu auch Verschwörungsmythen.

Aber wer glaubt an sie? In den USA haben Forschende schon ermittelt, dass Partei-Präferenz eine Rolle spielt: Es glauben deutlich mehr Republikanerinnen und Republikaner an Verschwörungsmythen als Leute, die die demokratische Partei wählen.

Eine große Rolle spielt aber offenbar auch das Geschlecht. Forschende der Universität Delaware haben im April 3.000 Menschen befragt. Die mussten angeben, für wie glaubhaft sie bestimmte Geschichten hielten: beispielsweise, dass das Corona-Virus über 5G-Masten verbreitet wird oder dass das Ehepaar Gates die Pandemie für Massen-Impfungen nutzen will. Es kam heraus: Unter denjenigen, die daran glauben, sind im Schnitt zehn Prozent mehr Männer als Frauen - und das gilt für beide politischen Lager.

Die Forschenden schreiben, dass sie überrascht waren, weil andere Studien zu Verschwörungstheorien keine große Geschlechtsunterschiede ermitteln konnten. Sie haben in den Daten Hinweise dafür gefunden, dass Männer jetzt in der Pandemie stärker Hilfslosigkeit und Kontrollverlust spüren als Frauen - das könnte eine Erklärung für den Unterschied sein.