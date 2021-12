Die meisten Kinder sind nicht gegen das Corona-Virus geimpft. Trotzdem gehen sie täglich in Schulen oder Kindergärten.

Dort sind Kinder aber normalerweise nicht Treiber von Infektionen. Das hat eine Forscherin aus Rostock in einer Studie festgestellt. Zusammen mit ihrem Team hat sie das Infektionsgeschehen an Schulen und Kindergärten in Mecklenburg-Vorpommern untersucht - und zwar in der Zeit von August 2020 bis Mai 2021. Kam es zu einer Corona-Infektion, waren demnach meistens Kinder die Indexfälle - das heißt, das Virus war durch ein Kind in die Einrichtung getragen worden. Allerdings steckten Kinder im Schnitt nur 0,3 weitere Personen an. War der Indexfall dagegen eine erwachsene Person, kam es darauf an, ob Corona-Maßnahmen galten oder nicht. Mussten Erwachsene zum Beispiel Masken tragen, steckten sie im Schnitt 0,5 weitere Personen an - ohne Maskenpflicht waren es 4,5 weitere Fälle. Die Forschenden schließen daraus, dass Erwachsene an Schulen und Kindergärten Masken tragen sollten.

Die Studie hat auch Einschränkungen, sie hat zum Beispiel die Wirkung von Impfungen auf das Infektionsgeschehen noch nicht mit einberechnet.