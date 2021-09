In Hannover startet heute eine Konzertreihe, bei der spezielle Spürhunde Corona-Infizierte erkennen sollen.

500 Besucherinnen und Besucher sind beim ersten Konzert am Abend zugelassen. Sie müssen vorher einen Corona-Test machen und außerdem eine Schweißprobe abgeben, an der die Hunde schnüffeln können. Sie sind darauf trainiert, Infizierte am Geruch auszumachen.

Insgesamt soll es vier Konzerte in Hannover geben, bei denen Spürhunde zum Einsatz kommen. Dabei steigen die Besucherzahlen schrittweise bis auf 1500 - und immer mehr Corona-Regeln entfallen.

Das Ganze ist auch ein Wissenschaftsprojekt: Forschende wollen herausfinden, wie man Großveranstaltungen möglichst sicher machen kann - und wie Spürhunde dabei helfen können. Studien hatten schon gezeigt, dass die Tiere Infektionen beim Menschen ziemlich zuverlässig erkennen können.