Die sozialen Folgen von Corona spüren auch Kinder weltweit.

Die Hilfsorganisation Save the Children hat in knapp 40 Ländern tausende Mädchen und Jungen befragt. In den meisten Staaten fand wochenlang der Schulunterricht - wenn überhaupt - online statt. Jedes fünfte befragte Mädchen gab an, nichts gelernt zu haben. Bei den Jungen war es jeder Zehnte.

Vor allem in ärmeren Familien lag das vor allem am fehlenden Internetzugang: Weniger als ein Prozent der Haushalte, die sich selbst als arm einstuften, konnte den notwendigen Zugang zum Netz gewährleisten oder sich andere Lernmaterialien beschaffen.

Heraus kam auch, dass Mädchen öfter im Haushalt helfen mussten als Jungen und öfter auf ihre Geschwister aufpassen. Laut Save the Children vergrößert Covid-19 die Ungleichheiten der Geschlechter zu Lasten der Mädchen. Ärmere Länder müssten unterstützt werden, in ihre Kinder zu investieren.

