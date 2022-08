Männer zocken häufiger

Die Corona-Pandemie hat zu einem Boom bei Computerspielen geführt.

Der hat sich wieder etwas gelegt, aber Nachwirkungen sind noch sichtbar: Vor allem Männer spielen häufiger als vor der Pandemie - das trifft auf jeden achten Gamer zu. Eine repräsentative Forsa-Umfrage hat bei Frauen hingegen kaum einen Anstieg festgestellt.

Generell spielen weniger Frauen Computerspiele: etwa 44 Prozent. Bei Männern sind es gut 60 Prozent. Ein Drittel der Spielenden holt an mindestens zwei Tagen pro Woche Konsole, Tablet oder Handy zum Spielen raus, mehr ein Sechstel sogar täglich. Am meisten gespielt wird an Wochenenden.

Die Umfrage hat die Krankenkasse KKH in Auftrag gegeben. Deren Suchtexperte sagt, dass Computerspiele positive Effekte haben können, vor allem wenn Menschen miteinander spielen und soziale Verbindungen entstehen. Spielen bis zum Umfallen sei eher die Ausnahme. Befragt worden waren rund 1.000 Menschen zwischen 16 und 69 Jahren.