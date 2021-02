Britische Forschende sagen jetzt aber: Die saubere Luft könnte dazu beigetragen haben, dass die Temperaturen letztes Jahr besonders hoch waren. Denn die Rußpartikel aus den Abgasen haben auch einen Kühlungseffekt für die Erde. An den in der Atmosphäre schwebenden Partikeln lagert sich Wasser an, das das Sonnenlicht ins All zurückreflektiert. Als im vergangenen Frühjahr viele Fabriken im Lockdown die Produktion runterfahren mussten und weniger Fahrzeuge unterwegs waren, nahm auch die Menge dieser Schmutzpartikel deutlich ab. Die Forschenden haben berechnet, dass es deshalb weltweit im Schnitt 0,3 Grad wärmer war als es ohne Lockdown zu erwarten gewesen wäre. Besonders stark war der Temperaturanstieg in Ländern mit viel Industrie, wie Russland oder den USA. Die Forschenden sagen aber auch, dass das nur ein kurzfristiger Effekt ist. Und: Sauberere Luft bedeutet auch weniger Erkrankungen durch Luftverschmutzung.

Die Forschenden haben in einem Modell berechnet, wie sich die Temperaturen 2020 ohne Lockdowns wahrscheinlich entwickelt hätten und das dann mit den tatsächlichen Temperaturen verglichen. Ein internationales Forschungsteam war in seiner vergangene Woche veröffentlichten Studie zu dem Schluss gekommen, dass die kühlende Wirkung der Schmutzpartikel in der Atmosphäre bisher überschätzt worden ist.