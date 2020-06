Die Bundesregierung will in der Corona-Krise wohl dabei helfen, dass Azubis wie geplant ihre Ausbildung anfangen und beenden können.

Betriebe, die trotz der angespannten Lage weiter ausbilden wie sonst, sollen finanziell unterstützt werden. Nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters will die Bundesregierung pro Lehrstelle 2.000 bis 3.000 Euro zahlen. Das Geld bekommen demnach kleine und mittelständische Unternehmen. Laut Bericht soll es auch Hilfen geben, wenn ein Betrieb Kurzarbeit für Lehrlinge vermeidet oder Azubis aus insolventen Betrieben übernimmt. Insgesamt sollen bis zu 500 Millionen Euro zur Verfügung gestellt werden.

Nach Angaben von Reuters will das Kabinett am Mittwoch das 'Go' für die Pläne geben.