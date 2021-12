"Ein Tsunami an schlecht gemachter Forschung könnte das Vertrauen in die Wissenschaft untergraben."

Das hat die niederländische Mikrobiologin Elisabeth Bik gesagt, die mit einem renommierten Wissenschaftspreis ausgezeichnet wurden - dem John-Maddox-Preis. Darüber berichtet der britische Guardian. Den Preis hat Bik allerdings nicht für ihr studiertes Fachgebiet bekommen, sondern dafür, dass sie bei Studien aufdeckt, wenn Daten manipuliert oder Bilder gefälscht sind. Oder wenn Forschende woanders abgeschrieben oder unseriöse Methoden verwendet haben. Diesen Job macht Bik, seitdem sie im Jahr 2013 entdeckt hatte, dass ihre eigene Arbeit plagiiert wurde. Sie fing an nachzuforschen und verließ schließlich 2019 die Biotech-Firma, in der sie gearbeitet hatte. Nun finanziert sie ihre detektivischen Nachforschungen über einen Patreon-Account, also eine Art Crowdfunding.

Im Zug der Corona-Pandemie ist Bik Opfer von Hate Speech, Gewalt- und Klageandrohungen geworden. Sie hatte Bedenken geäußert, als Hydroxychloroquin fälschlicherweise als effektive Behandlung gegen Corona gehypt wurde. Die Forscherin warnt, dass die starke Nachfrage nach Lösungen für die Corona-Pandemie dazu führt, dass viele schlecht gemachte Studien veröffentlicht werden.