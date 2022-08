In Frankreich werden heute alle Corona-Maßnahmen aufgehoben. Das bedeutet auch Änderungen für Reisende.

Wer nach Frankreich reist, braucht ab heute (01.08.2022) keinen Nachweis mehr über den Corona-Impfschutz, einen Negativtest oder den Genesenenstatus. Bisher war das bei der Einreise vorgeschrieben.

Falls gefährliche Virusvarianten auftreten, kann die Regierung aber anordnen, dass Reisende vor dem Einstieg in ein Flugzeug nach Frankreich einen Negativtest vorlegen müssen.

Lockerungen auch in Österreich



Auch in Österreich werden die Corona-Regeln gelockert, da fällt ab heute die Quarantäne-Pflicht weg. Heißt: Wer Corona-positiv ist, sich aber nicht krank fühlt, darf trotzdem das Haus verlassen.



Allerdings müssen positiv Getestete eine FFP2-Maske tragen - außer wenn sie sich im Freien aufhalten und zu anderen Personen einen Abstand von zwei Metern einhalten können. Auch Arbeiten mit positivem Test ist in Österreich ab sofort möglich - allerdings nur in Berufen, in denen eine Maske getragen werden kann.