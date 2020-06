Der Matjes soll am Montag gratis an die Beschäftigten der Uniklinik Münster ausgeliefert werden. Deutsche Kliniken hatten in den Hochzeiten der Coronavirus-Pandemie in Europa viele Patienten aus dem Nachbarland aufgenommen, weil es dort anfangs nicht genügend Plätze auf Intensivstationen gab. Allein in Nordrhein-Westfalen hatten Krankenhäuser bis Anfang April mehr als 100 Betten für niederländische Corona-Patienten zur Verfügung gestellt.

Deutsche Kliniken haben in der Zeit auch Erkrankte aus anderen europäischen Ländern aufgenommen, zum Beispiel aus Italien und Frankreich.