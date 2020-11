Hongkong und Singapur wollen mit einer so genannten "Reiseblase" ihren Tourismus wieder in Schwung bringen.

Beide Seiten haben vereinbart, dass Reisende zwischen beiden Orten hin und her fliegen können, ohne wie bisher für zwei Wochen in Quarantäne zu müssen. Die Touris brauchen aber noch einen negativen Corona-Test.

Das Ganze soll am 22. November starten. Am Anfang soll es einen Flug pro Tag in jede Richtung geben.

Sowohl Singapur als auch Hongkong hatten ihre Grenzen seit dem ersten Corona-Ausbruch im Frühjahr weitestgehend dicht gemacht. Das konsequente Vorgehen half dabei, das Virus unter Kontrolle zu bringen.

Aktuell liegt die Zahl der Neuinfektionen in Hongkong und Singapur bei unter 10.