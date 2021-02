Studien zu Corona-Impfstoff jetzt auch mit Schwangeren

Die Pharmafirmen Pfizer und Biontech testen ihren Corona-Impfstoff jetzt auch an Schwangeren.

Wie die Unternehmen mitteilten, läuft eine Studie mit 4000 Freiwilligen in mehreren Ländern, um die Sicherheit und Wirksamkeit des Impfstoffs bei gesunden schwangeren Frauen zu bewerten. Laut einer Studie der US-Behörde CDC haben Schwangere ein höheres Risiko für einen schweren Verlauf der Krankheit. Trotzdem wurden sie bisher von den meisten Studien ausgeschlossen.

Außerdem kündigten Pfizer und Biontech an, in den nächsten Monaten Studien mit Kindern zu machen, zwischen fünf und elf Jahren. Tests mit noch kleineren Kindern sind auch noch in diesem Jahr geplant.