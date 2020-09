Menschen sollen absichtlich angesteckt werden

Diese Methode wird Human Challenge Trial genannt. Sie ist umstritten wegen des hohen Risikos für die Teilnehmenden. Mehrere große Pharmafirmen haben schon klargemacht, dass sie bei einer Studie mit absichtlichen Infektionen nicht mitmachen wollen, darunter Sanofi, AstraZeneca, Moderna und BionTech.

2000 Interessenten

Die Financial Times (kostenpflichtig) hatte über Pläne in Großbritannien berichtet, Menschen, die vorher geimpft wurden, absichtlich in einer Quarantäne-Einrichtung anzustecken. Laut der Zeitung soll die Studie im Januar in London beginnen. Dafür haben sich angeblich rund 2000 Menschen angemeldet, über die US-Interessensgruppe "1Day Sooner".

Geleitet wird das Projekt vom Londoner Imperial College. Nächste Woche soll es offiziell vorgestellt werden. Um welchen Impfstoff-Kandidaten es dabei geht, ist noch nicht bekannt.

Bei herkömmlichen Studien infizieren sich Probanden zufällig



Auch bei herkömmlichen Studien muss sich eine bestimmte Anzahl von Teilnehmenden im Laufe der Zeit infizieren, um bewerten zu können, ob der Impfstoff wirkt. Das passiert dann aber zufällig und kann lange dauern.



Der US-Konzern Johnson & Johnson, der gerade seine Phase-III-Studie gestartet hat, erklärte, man überprüfe zwar den potenziellen Nutzen von Human-Challenge-Studien. Aber das Unternehmen plane eine solche nur "in einer Situation, in der dies von den Ethikkommissionen als ethisch erachtet wurde."

Hier gibt es einen Bericht der WHO zu Human Challenge Trials.