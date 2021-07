Stillende Frauen können offenbar problemlos gegen Corona geimpft werden.

US-Fachleute haben das in einer kleinen Studie mit insgesamt sieben Müttern festgestellt. Sie haben dafür die Muttermilch der Stillenden untersucht. Einmal kurz vor der Impfung. Und dann nochmal vier bzw. 48 Stunden nach der Impfung mit einem der mRNA-Impfstoffe von Biontech/Pfizer oder Moderna. Dabei fanden sie keine Rückstände der mRNA in der Muttermilch. Aus Sicht der Forschenden weist das darauf hin, dass die mRNA aus den Impfstoffen nicht auf die Säuglinge übertragen wird. Sie betonen aber, dass ihr Ergebnisse noch in größeren Studien überprüft werden müssen.

Deutsche Fachgesellschaften hatten sich schon im Mai dafür ausgesprochen, Stillende bevorzugt zu impfen. Antikörper würden über die Muttermilch transportiert und die Säuglinge könnten so mit gegen Corona geschützt werden.