Allein in der "Region Europa" haben Corona-Impfstoffe wissenschaftlichen Schätzungen zufolge seit Ende 2020 mehr als eine Million Leben gerettet.

Das geht aus einem Bericht der Weltgesundheitsorganisation WHO hervor, die 53 Länder zu dieser Region zählt: neben den Mitgliedsstaaten der Europäischen Union und des Europäischen Wirtschaftsraums auch Russland und mehrere Länder des Kaukasus und Zentralasiens.

Der Bericht wird beim European Congress of Clinical Microbiology & Infectious Diseases in Kopenhagen vorgestellt.

Berechnet wurde die Zahl auf Grundlage von Todeszahlen und verabreichten Impfdosen in 26 Ländern. Seit Ausbruch der Corona-Pandemie starben in der WHO-Region Europa dem Bericht zufolge mehr als zwei Millionen Menschen nachweislich an Covid-19.

Die Wirksamkeit der Impfstoffe wurde unterschiedlich gewichtet - je nach vorherrschender Corona-Variante. Die meisten Menschen, die durch die Impfstoffe gerettet wurden, waren laut dem Bericht älter als 60 Jahre. Besonders viele Todesfälle konnten während der Omikron-Welle verhindert werden.