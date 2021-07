In Deutschland gibt es bisher keine allgemeine Empfehlung, Kinder und Jugendliche gegen das Coronavirus impfen zu lassen.

Auch weil es kaum wissenschaftliche Daten gibt. Die soll jetzt eine Studie im Kreis Siegen-Wittgenstein liefern. Ab Dienstag können sich dort alle Schülerinnen und Schüler ab 12 Jahren impfen lassen. Die Forschenden wollen rund 30.000 junge Menschen erreichen und herausfinden, wie sich so eine "Querschnittsimpfung" auf das gesamte Infektionsgeschehen auswirkt. Die Jugendlichen sollen auch befragt werden, was ihre persönlichen Beweggründe für eine Impfung sind.

Aus Sicht der an der Studie beteiligten Medizinerinnen und Mediziner überwiegt der Nutzen in der jüngeren Altersgruppe das Risiko schwerer Nebenwirkungen. Sie sagen, Impfungen könnten eine schnelle Rückkehr in den gewohnten Schul- und Unialltag bringen. Und der schütze vor anderen psychischen und gesundheitlichen Folgen.



Und hier noch Infos beim Robert-Koch-Institut über Covid-19-Impfungen für Kinder und Jugendlichen im Alter von 12 bis 17 Jahren.