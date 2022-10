Eine Corona-Impfung ohne Spritze klingt für viele gar nicht so übel.

Und für den Immunschutz sollen Impfungen als Nasenspray auch Vorteile haben: Denn die Zellen der Schleimhaut werden genau da auf die Viren trainiert, wo sie als erstes ankommen. Seit Anfang der Pandemie wird deshalb auch an Corona-Impfungen als Spray gearbeitet.



Leider mit eher mäßigem Erfolg. Im ersten klinischen Test hat jetzt auch die Nasenspray-Variante des Impfstoffs von AstraZeneca und der Uni Oxford enttäuscht. Nur wenige der 30 Studienteilnehmer hätten Antikörper in der Schleimhaut produziert - damit wird es vermutlich keine weiteren Tests geben. Und auch im Blut war die Immunreaktion schwächer als bei einer Impfung in den Oberarm. Allerdings ist noch unklar, wie hoch die Antikörperwerte in den Schleimhäuten überhaupt sein müssen, um Schutz zu bieten.

In China hat schon eine Corona-Impfung als Nasenspray eine Notfallzulassung. Allerdings nur als Booster, also als Auffrischung. Auch in Indien wurde ein Nasenspray zugelassen - allerdings hat der Hersteller noch keine Studiendaten veröffentlicht. Weltweit wird an anderen Corona-Impfstoffen für die Nase geforscht, auch in Deutschland.