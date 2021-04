Behördenvertreter in China haben erstmals zugegeben, dass die Wirksamkeit ihrer Corona-Impfstoffe vergleichsweise gering ist.

Deshalb wird jetzt überlegt, sie miteinander zu vermischen. Der Leiter des chinesischen Zentrums für Krankheitskontrolle, Gao Fu, sagte, die Behörden müssten "über Wege nachdenken, wie das Problem gelöst werden kann, dass die Wirksamkeit der existierenden Impfstoffe nicht hoch ist".

In China haben bislang vier Corona-Impfstoffe eine bedingte Marktzulassung erhalten. Sie werden auch im Ausland genutzt. In klinischen Studien in Brasilien schaffte das Mittel von Sinovac eine Schutzwirkung von rund 50 Prozent gegen Infektionen. Schwere Krankheitsverläufe wurden zu 80 Prozent verhindert. Sinopharm gibt die Wirksamkeit zweier Mittel mit 79 und 73 Prozent an, CanSino spricht von einem 65-prozentigen Schutz.

Anders als die hochwirksamen Mittel von Biontech/Pfizer und Moderna basieren die chinesischen Impfstoffe nicht auf der mRNA-Technologie.