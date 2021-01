Jüngere Menschen zuerst!

Im Zusammenhang mit den Corona-Impfungen hört man diesen Satz eher weniger. Anders in Indonesien: Hier sollen nach den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Gesundheitswesen und im Öffentlichen Dienst erst mal alle zwischen 18 und 59 Jahren drankommen. Der Inselstaat will so möglichst schnell eine Herdenimmunität erreichen. Indonesiens Präsident Joko Widodo hofft, dass sich mit den Impfungen auch die Wirtschaft wieder besser erholt.

In Indonesien wird seit heute im großen Stil gegen Corona geimpft - mit dem Mittel eines Pharmakonzerns aus China. Der Präsident ließ sich als erster den Impfstoff spritzen. Damit wolle er den Menschen zeigen, dass das Mittel sicher ist.

Indonesien ist mit seinen fast 270 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern der am schlimmsten von der Corona-Pandemie betroffene Staat in Südostasien.