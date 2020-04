Frankreich will das Fahrrad-Fahren in der Corona-Krise attraktiver machen.

Wenn dort am 11. Mai die Beschränkungen etwas gelockert werden, will die Regierung allen, die Fahrrad fahren, jeweils 50 Euro zur Verfügung stellen, falls ihr Rad repariert werden muss. 20 Millionen Euro stehen demnach bereit, vor allem, um die Reparaturen zu unterstützen. Der franzöische Fahrradverband teilte mit, wenn das Programm ein Erfolg sei, werde es verlängert werden. Der Verband ist überzeugt, dass Fahrradfahren dazu beitragen kann, eine zweite Infektionswelle zu verhindern. Wer Fahrrad fährt, soll laut Regierung zehn Meter Abstand zu anderen Menschen halten, das gilt genauso für alle die joggen.

In Paris und weiteren Städten sollen neue Fahrradwege entstehen, dafür sollen Autospuren genutzt werden. Die Pariser Bürgermeisterin will die Wege auch entlang stark genutzter Metro-Linien errichten lassen. Außerdem soll es leichter werden, mit dem Fahrrad vom Pariser Speckgürtel in die Stadt zu kommen.