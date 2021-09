Wer viel zu Hause ist, der fühlt sich eher vom Nachbarn gestört.

Und in der Corona-Pandemie hat das zu einer Flut von Beschwerden geführt. Das zeigen jetzt Zahlen aus Großbritannien. Bei den Gemeinden gingen zwischen April 2020 und März dieses Jahres mehr als 1000 Beschwerden pro Tag ein, ein Plus von mehr als einem Viertel. Das teilte ein Versicherungsunternehmen mit, das Daten aus 70 Prozent der britischen Gemeinden ausgewertet hat.

Sechs der zehn Bezirke mit den meisten Beschwerden lagen London: Im Hauptstadtbezirk Kensington and Chelsea beschwerte sich im Schnitt jeder zehnte. Das heißt, er rief zum Beispiel die Polizei, den Gemeinderat oder den Vermieter an. Jeder und jede Dritte gab an, dass die mentale Gesundheit durch Nachbarschaftslärm negativ beeinflusst wurde. Meistens ging es um laute Musik, Kinder- oder Gartenlärm und Partys.