Auch Hirsche können sich mit Coronaviren infizieren.

Das haben Forschende der Ohio State University festgestellt. Sie haben eine Hirschart in Ohio untersucht und dafür Coronatests bei über 1500 wildlebenden Tieren gemacht. Bei jedem zehnten Tier war der Test positiv - unabhängig davon ob die Tiere viel Kontakt zu Menschen hatten.

Die Forschenden haben die Viren zusätzlich sequenziert, also ihr Genom entschlüsselt. Dabei kam raus, dass die Viren sehr schnell mutieren. Dreimal schneller, als wenn sie Menschen befallen. In den Hirschen entstehen also neue Corona-Varianten.

Außerdem haben die Forschenden bestimmte Mutationen der Viren gefunden, die sie so noch nicht bei Menschen entdeckt haben. Bisher seien diese noch ohne dramatische Auswirkungen. Allerdings warnen die Forschenden, dass die Virus-Varianten aus den Hirschen eine Gefahr für Menschen und Nutztiere werden könnten.