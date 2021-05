Japan will seine schleppend laufende Impfkampagne voranbringen.

Heute sind die ersten beiden Corona-Massenimpfzentren an den Start gegangen - in Tokio und Osaka. Das japanische Militär will dort jeden Tag Tausende Menschen impfen, zuerst sollen ältere Einwohnerinnen und Einwohner drankommen.

In Japan sind bisher nur etwa drei Prozent der 126 Millionen Einwohner vollständig gegen Corona geimpft. Die vergleichsweise langsame Impfkampagne in Japan sorgt für immer mehr Kritik. Vor allem, weil in zwei Monaten die Olympischen Sommerspiele in Tokio beginnen sollen. Immer mehr Menschen sind gegen das Event in ihrem Land. Sie befürchten, dass die Spiele zu einem weiteren Infektionsherd werden könnten. Auch Tokios Ärzteverband ist inzwischen für eine Absage der Olympischen Spiele. Rund 6.000 Medizinerinnen und Mediziner haben deshalb einen Brief an die japanische Regierung geschrieben. Zuletzt stiegen die Infektionszahlen in Japan wieder an. In mehreren Regionen gilt der Notstand.