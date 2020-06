Ein Restaurant in der niederländischen Stadt Maastricht hat eher ungewöhnliche neue Mitarbeiter eingestellt.

Ab sofort werden die Gäste von Amy, Aker und James bedient. Die haben einen ziemlich kleinen Kopf und können mit ihren 'Füßen' sogar leuchten. Es handelt sich um Roboter, die an der Bar hin- und herrollen und einem die Getränke an den Platz bringen. Die drei 'Plastik-Kellner' werden eingesetzt, um in Corona-Zeiten die menschlichen Kontakte zu den Gästen etwas zu reduzieren.

Der Chef des niederländischen Restaurants sagt, dass die Jobs der echten Kellner dadurch aber nicht bedroht sind. Die müssen ihren neuen Kollegen nämlich helfen und ihnen die Getränke aufs Tablet stellen und die richtige Tischnummer eingeben.