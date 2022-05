Chinas Metropole Shanghai hat angekündigt, weiter aus dem Corona-Lockdown zu gehen.

Eine Sprecherin sagt, dass die Lage immer besser werde. Nach offiziellen Angaben hat es in den letzten Tagen keine neuen Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus gegeben. Und auch die Infektionszahlen seien weiter zurückgegangen.

Nach Wochen hat inzwischen wieder ein Einkaufszentrum in Shanghais Innenstadt geöffnet. In den nächsten Tagen sollen dann die Test-Regeln gelockert werden, damit die Leute zum Beispiel wieder leichter zur Arbeit können. Auch Busse sollen wieder fahren dürfen. Zwei Monate lang gab es für die meisten der rund 25 Millionen Menschen in Shanghai starke Einschränkungen. Immer wieder berichteten Leute von Problemen bei der Versorgung mit Lebensmitteln und Medikamenten.

Die Lockdowns haben in Shanghai und anderen chinesischen Metropolen auch wirtschaftliche Schäden verursacht. Die Arbeitslosenquote in China schnellte auf den höchsten Stand seit mehr als zwei Jahren. Die Immobilienverkäufe brachen im April landesweit so stark ein wie seit 16 Jahren nicht mehr.