Einer davon ist in einem Shoppingcenter in Bangkok. Für jede Etage gibt es eine Pedale - ähnlich wie bei einem Schlagzeug. Auch die Türen kann man damit öffnen und schließen. Vom Einkaufszentrum hieß es, man versuche so in Zeiten von Covid-19 Kontakte zu reduzieren.

Auch andere Geschäfte in Thailand haben freiwillige Sicherheitsmaßnahmen eingeführt. In einigen Restaurants gibt es zum Beispiel Plastiksichtschutz an den Tischen.

Inzwischen sind in Thailand auch Massagestudios wieder geöffnet. Eine Massage darf höchstens zwei Stunden dauern, so die Regel. Gesichtsmassagen dürfen aber noch nicht wieder angeboten werden.

Auch Fußball darf in Thailand wieder gespielt werden - allerdings mit maximal zehn Zuschauern. In dem Land gibt es bisher nur gut 3000 bekannte Corona-Infektionen.

