Eine Corona-Infektion schützt laut einer Studie in etwa so gut vor einer erneuten Erkrankung wie eine Impfung.

Das berichtet ein österreichisches Forschungsteam, das Daten der gesamten Bevölkerung im eigenen Land ausgewertet hat. Diejenigen, die Covid-19 schon einmal durchgemacht hatten, hatten ein um 91 Prozent niedrigeres Risiko, nochmal krank zu werden.

Konkret hat das Team zwei Gruppen verglichen: auf der einen Seite die gut 15.000 Menschen, die sich nachweislich in der ersten Corona-Welle infiziert hatten, und auf der anderen Seite die restliche Bevölkerung. Dabei wurde geschaut, wer sich in der zweiten Welle im Herbst 2020 ansteckte. Nach einem ähnlichen Prinzip werden auch Impfstoffe getestet. Bei den Genesenen lag die Ansteckungsrate in der zweiten Welle bei unter 0,3 Prozent, in der restlichen Bevölkerung bei knapp 3 Prozent. Das Forschungsteam rät aber zur Vorsicht beim Ergebnis, da unter Umständen nicht alle Infektionen entdeckt wurden. Auch sei unklar, wie lange der Schutz vor einer Wiederansteckung anhält und ob er auch für die neuen Corona-Varianten gilt.