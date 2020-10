Noch knapp einen Monat bis zur Präsidentschaftswahl in den USA - und Amtsinhaber Donald Trump ist im Krankenhaus, um seine Coronavirus-Infektion behandeln zu lassen.

Trumps persönlicher Arzt hat Details dazu veröffentlich, wie der Präsident behandelt worden ist. Unter anderem hat er demnach am Freitag eine Infusion mit Antikörpern bekommen - eine Therapie, die gegen die Lungenkrankheit COVID19 noch gar nicht zugelassen ist. Im Moment laufen dazu klinische Studien. In den Tests vorher an Goldhamster und Affen hatte die Antikörper-Therapie die Viruslast und auch die Krankheitssymptome gesenkt.

Enthalten in der Infusion, die Trump bekommen hat, sind zwei verschiedene Antikörper. Wie die Fachzeitschrift Science erklärt, handelt es sich dabei um Klone von Antikörpern, die als natürliche Reaktion auf das Coronavirus gebildet wurden. In einem Fall von ein Menschen, in dem anderen Fall von einer Maus. Beide Antikörper sollen, vereinfacht gesagt, verhindern, dass SARS-CoV-2 an menschliche Zellen andocken kann. Dafür sollen sie ein Protein des Virus blockieren, das "Spike".

Es gibt mehrere Firmen, die an einer solchen Antikörper-Therapie im Moment forschen. Trumps Infusion stammt von der US-Firma Regeneron. Sie hatte erst vor wenigen Tagen erste Ergebnisse aus den klinischen Studien mitgeteilt und angekündigt, im Eilverfahren die Zulassung in den USA zu beantragen. Zuständig dafür ist dort die Behörde FDA.

Dass die Infusion Trump zum jetzigen Zeitpunkt schon verabreicht werden durfte, liegt an einer Ausnahmeregelung der FDA. Einzelne Patienten dürfen demnach mit einem Arzneimittel behandelt werden, wenn es erste Anzeichen dafür gibt, dass das Risiko dabei kleiner ist als das Risiko der Krankheit. Der frühere Chef der FDA, der als industrienah gilt, hat die Entscheidung im Interview mit CNBC "absolut angemessen" genannt.

Einzelne Ärzte dagegen haben es scharf kritisiert, dass Trump mit einem nicht-zugelassenen Medikament behandelt wurde. Vinay Prasad, Professor der medizinischen Hochschule von Kalifornien in San Francisco z.B. schrieb auf Twitter, es sei "schlechte Wissenschaft, schlechte Medizin und schlechte Ethik" solche Medikamente mächtigen Menschen zu verabreichen, während sie für die normalen Patienten nicht zur Verfügung stehen.