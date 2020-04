Die tatsächliche Zahl der Infizierten könnte ihren Schätzungen zufolge schon mehrere zehn Millionen erreicht haben. In Deutschland werden demnach immerhin rund 15 Prozent der Infektionen erkannt.

Dagegen wurden in den USA, in Großbritannien und in Spanien laut dem Forschungs-Team schätzungsweise nur maximal 1,7 Prozent der Erkrankten erkannt. Im Gegensatz dazu scheine Südkorea fast die Hälfte aller seiner Corona-Infektionen entdeckt zu haben.

Die Forschenden fordern, dass die Fähigkeit, neue Infektionen zu erkennen und damit die Ausbreitung des Virus einzudämmen, dringend verbessert werden müsse - durch weltweit mehr und schnellere Tests.