Die Deutsche Post will Pakete auch an Sonntagen zustellen dürfen.

Der zuständige Betriebschef hat der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung gesagt, dass wegen der Masse an Sendungen in der Coronakrise ein zusätzlicher Tag hilfreich sei. In einigen Regionen - zum Beispiel in Berlin - hat die Post dafür schon Anträge bei den Behörden gestellt - auch um Versorgungsengpässe zu vermeiden. Allerdings soll die Sonntagszustellung nicht genehmigt worden sein.

Jetzt will die Post in weiteren Bundesländern Anträge stellen. Das Unternehmen will damit nach eigenen Angaben "einen Kollaps des Paketsystems" vermeiden. Die Post hat demnach seit Anfang April mehr als 2.000 Vollzeitstellen zusätzlich geschaffen. In den kommenden Wochen sollen nochmal 2.000 Arbeitsplätze dazukommen.