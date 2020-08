Die Menschen in Deutschland haben wegen der Corona-Krise im zweiten Quartal pro Monat durchschnittlich 2,2 Prozent weniger brutto verdient.

Laut Statistischem Bundesamt lag das vor allem an den kürzeren Arbeitszeiten. In der Berechnung sind nur die von Arbeitgebern gezahlten Beträge an ihre Beschäftigten enthalten. Das Kurzarbeitergeld, das die Bundesagentur für Arbeit erstattet, ist darin nicht einberechnet.

Tatsächlich hält sich der Rückgang der Verdienstzahlungen mit durchschnittlich 2,2 Prozent in Grenzen - im gleichen Zeitraum von April bis Juni war die bezahlte Wochenzeit nämlich um mehr als das Doppelte zurückgegangen. Das bedeutet, dass die Brutto-Stundenverdienste im Vergleich zum Vorjahr deutlich gestiegen sind.