Junge Menschen fühlen sich in der Corona-Krise zu wenig wahrgenommen.

Das ist das Ergebnis einer Studie der Unis Hildesheim, Frankfurt und Bielefeld. Dafür wurden über 5000 Online-Fragebögen ausgewertet. Die meisten Teilnehmenden waren zwischen 15 und 21 Jahre alt. Die Jugendlichen kritisieren vor allem, dass sie in der öffentlichen Debatte nur in ihrer Rolle als Schüler und Schülerinnen auftauchen. Ihr veränderter Lebensalltag und ihre Sorgen werden dagegen fast gar nicht beachtet, sagen sie. Sie hätten den Eindruck, dass sie bei politischen Entscheidungen nicht gehört werden. Stattdessen entschieden im Moment allein die Erwachsenen über den Alltag in der Krise.

Laut der Untersuchung leiden die meisten Jugendlichen vor allem darunter, dass sie ihre Freundinnen und Freunde nicht treffen dürfen. Und es reiche ihnen auch nicht, ihre Freundschaften über digitale Medien zu erhalten.