Ein internationales Forschungsteam will die Unterart des Nördlichen Breitmaulnashorns mit künstlicher Befruchtung vor dem Aussterben retten. Früher lebten davon in Afrika Tausende, heute gibt es nur noch zwei Weibchen, die streng bewacht in einem Wildreservat in Kenia leben.

Weil die beiden Weibchen aber keinen Nachwuchs bekommen können, haben die Forschenden ihnen Eizellen entnommen und mit dem eingefrorenen Sperma der letzten Bullen befruchtet. Die Embryos sollen von Leihmüttern der verwandten Art der Südlichen Breitmaulnashörner ausgetragen werden, nach Tests mit anderen Tieren in Kenia.

Wegen der Corona-Krise müssen jetzt aber die geplanten Reisen der Forschenden aus Berlin ausfallen. Das verzögert das Projekt. Dazu kommt, dass dem Wildreservat in Kenia das Geld aus dem Tourismus weggebrochen ist. Die Kosten für den Schutz der beiden Nashorn-Weibchen müssen aber weiter gedeckt werden.