Wegen der Corona-Virus-Pandemie will die Stadt Jena in Thüringen eine Mundschutz-Pflicht einführen.

In einer Woche sollen Bürgerinnen und Bürger immer einen Mund- und Nasenschutz tragen, wenn sie sich in Supermärkten, Apotheken, im öffentlichen Nahverkehr und in Gebäuden mit Publikumsverkehr aufhalten. Die Stadt will damit mehr Schutz für die Beschäftigten dort erreichen. Neben Masken sind auch Tücher oder Schals als Schutz möglich, solange sie Nase und Mund bedecken. Wer kann, soll sich selbst einen entsprechenden Schutz zu nähen.

Auch die österreichische Regierung hatte eine Mundschutz-Pflicht für Einkäufe in Supermärkten beschlossen.